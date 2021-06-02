Роман Романенко рассказал о сложностях работы в открытом космосе

16:01

Космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий и Петр Дубров впервые вышедшие в открытый космос для выполнения плановых работ, получили поздравления бывшего летчика-космонавта, Героя России, депутата Госдумы Романа Романенко. По его словам, деятельность за пределами Международной космической станции (МКС) - один из самых сложных и опасных элементов работы космонавтов.

«Здесь миллион мелочей, которые надо подготовить и предусмотреть заранее, вплоть до подгонки скафандра, - отмечает Романенко. - Поэтому подготовка к выходу в открытый космос начинается задолго до «времени Ч», и в этот процесс вовлечены сотни специалистов. Это еще и очень сложная физическая работа, космонавт может потерять до нескольких килограммов! Сегодня Олег Новицкий и Петр Дубров успешно выполнили программу выхода. В их карьере это первый подобный опыт – и они отлично справились».

Как сообщает «Роскосмос», первый в нынешнем году выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС длился 6,5 часов. Новицкий и Дубров успели выполнить сразу несколько важных задач. Была например, заменена панель регулятора расхода жидкости, установлено необходимое оборудование для научных космических экспериментов «Тест» и «Выносливость», подключены антенны системы «Курс» на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля «Наука».