В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ
13:32 03.06.2021 Источник: Lenta.ru
Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о пропаже в Ленинградской области военного комплекса «Панцирь-2ПУ», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.
Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться.
В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен военный комплекс.
Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело. Lenta.Ru
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