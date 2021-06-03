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НОВОСТИ

В России похитили военный комплекс весом 72 тонны - СМИ

13:32 03.06.2021 Источник: Lenta.ru

Петербургский гарнизонный военный суд вынес решение по делу о пропаже в Ленинградской области военного комплекса «Панцирь-2ПУ», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Комплекс весом 72 тонны является защитной частью зенитно-ракетного комплекса. Его сдали в аренду частной компании, но в феврале 2020 года сотрудники военной полиции и военной прокуратуры не нашли комплекс на территории фирмы, где он должен был находиться.

В пропаже обвинили начальницу склада военно-технического имущества Юлию Самохвалову. В суде она заявила, что у нее не было возможности проверять наличие комплекса, так как он находился далеко от места ее службы, а у охраны частной компании не было возможности обеспечить сохранность «Панциря». Но ее признали виновной и постановили взыскать 447 тысяч рублей — в такую сумму был оценен военный комплекс.

Сам «Панцирь» продолжают искать, по факту пропажи возбуждено уголовное дело.  Lenta.Ru

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