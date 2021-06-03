Москва планирует расширить применение искусственного интеллекта в здравоохранении
17:43 03.06.2021
Эффективность цифровизации социальной сферы может быть достигнута лишь в результате перестройки всех процессов, которая поставит в центр внимания не услугу, а пациента, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме 2021. «Только одновременно с переосмыслением и перестройкой всех процессов с одновременными пониманием, что у нас пациент должен оказаться в реальном центре, а не услуга, как сейчас. Во многом в реальной медицине ориентируются на объем услуг, на эффективность оказания этой услуги: сколько коек, сколько пролеченных больных и так далее. А когда именно она перейдет на клиентские пути - вот от этого зависит эффективность», - считает заммэра.
Как отмечает Ракова, само по себе создание цифрового профиля пациента или врача не решает проблем, имеющихся в здравоохранении. «Более того, бездумные попытки переложить существующие, по сути дела, аналоговые процессы медицины в цифру не только не приведут к повышению эффективности отрасли, а снизят производительность труда. По большому счету, врач гораздо быстрее пишет, чем забивает на компьютере. Это и вызывает жесткое отторжение медицинского сообщества, если это так происходит», - полагает заместитель мэра Москвы.
Тем не менее, она констатировала, что цифровизация изменит весь уклад социальной сферы города: «Это очень сложно, так как влечет за собой серьезные организационные изменения. И мы не всегда к ним готовы и не осознаем их необходимость. Но без них истинного эффекта не будет».
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