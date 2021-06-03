En+ Group принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
19:45 03.06.2021
Одним из ключевых событий форума стала панельная дискуссия «Зеленая повестка»: Векторы развития и источники финансирования», организованная при поддержке En+ Group. В дискуссии приняли участие исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер и директор по стратегии и связям с инвесторами РУСАЛа, компании металлургического бизнеса Группы, Олег Мухамедшин, а модератором выступил старший партнер McKinsey & Company Ермолай Солженицын. Потенциал для внедрения «зеленых» технологий в России до 2023 года оценивается в 3 трлн руб. Однако устойчивые, а тем более климатические проекты – дорогостоящие, но низкорентабельные. Поэтому ключевая задача – формирование российской системы «зеленого» финансирования, позволяющей верифицировать проекты на основе национальной таксономии и привлечь финансирование со стороны как российских, так и международных инвесторов.
Топ-менеджмент En+ Group участвует и в других сессиях и мероприятиях форума. Так, например, 3 июня руководитель энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков выступил на сессии «Низкоуглеродное развитие и климатическая политика: возможности для бизнеса России в повестке мировой декарбонизации», а 4 июня на сессии «Новые вызовы «зеленой» экономики. Может ли кризис затормозить неизбежное?» выступит генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
В ПМЭФ также принимает участие основатель En+ Group Олег Дерипаска. Он выступил в дискуссии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Участники обсудили, какие налоговые, тарифные, финансовые и макроэкономические решения нужны, чтобы россияне почувствовали рост экономики.
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