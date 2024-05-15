Глава МИД КНР назвал повышение тарифов со стороны США примером «типичной травли»

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Односторонние санкции США и повышение тарифов на товары из Китая стали примером типичной травли и бесчинств в современном мире. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Это самая типичная травля и проявление бесчинства в современном мире. Это показывает, что некоторые люди в Соединенных Штатах дошли до того, что теряют рассудок, чтобы сохранить свою однополярную гегемонию», — передает слова главы китайского внешнеполитического ведомства Центральное телевидение Китая.

Как отметил глава МИД КНР, такие действия США не доказывают их силу, наоборот, говорят о том, что Вашингтон потерял уверенность в себе и находится в затруднительном положении. «Это не решит проблем самих Соединенных Штатов, но нанесет еще больший ущерб нормальному функционированию международных производственных цепочек и цепочек поставок», — сказал Ван И, добавив, что соответствующие действия США не смогут помешать развитию Китая.