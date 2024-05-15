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Венгрия помешала Боррелю осудить закон об иноагентах в Грузии — Politico

13:20 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не смог публично осудить принятый грузинским парламентом закон об иноагентах из-за несогласия Венгрии с его позицией по данному вопросу. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, Боррель подготовил «решительное заявление» с осуждением принятого закона, но так и не озвучил его. Изначально планировалось, что 27 стран — членов ЕС выпустят совместное заявление, однако Венгрия его не одобрила, поэтому Боррель был вынужден перейти к плану «Б» и высказать позицию сообщества совместно с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели из Венгрии. Однако тот не согласился с формулировкой, и заявление так и не было озвучено.

Как отмечает газета, один из дипломатов ЕС назвал «позором» такое молчание со стороны Брюсселя. Он напомнил, что США, в отличие от ЕС, уже успели осудить принятый Грузией закон об иноагентах и выразили мнение, что он не соответствует демократическим ценностям.

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