РФ и исламские страны смогут совместно создать справедливый многополярный мир — МИД Ливии
13:05 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудничество России и мусульманских стран позволит покончить с миропорядком, основанном на эксплуатации, и создать справедливый многополярный мир. Об этом заявил министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади аль-Хувейдж.
«Партнерство РФ и исламских стран представляет собой новый формат отношений, [направленных на] создание нового сильного мирового порядка, отличного от тех, которые существовали до сих пор и игнорировали интересы малых стран, в частности, Ливии. Мы строим новый мир, где будет воплощена коллективная воля народов и будет плодотворно развиваться экономическое, торговое, промышленное сотрудничество. И это будет мир завтрашнего дня, мир будущего», — сказал он, выступая на открытии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Министр выразил уверенность, что Россия и мусульманские страны смогут образовать очень влиятельный и крепкий политический союз, который позволит «покончить с миропорядком, который основывался на эксплуатации».
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