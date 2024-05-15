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РФ и исламские страны смогут совместно создать справедливый многополярный мир — МИД Ливии

13:05 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество России и мусульманских стран позволит покончить с миропорядком, основанном на эксплуатации, и создать справедливый многополярный мир. Об этом заявил министр иностранных дел ливийского правительства, базирующегося на востоке страны, Абдельхади аль-Хувейдж.

«Партнерство РФ и исламских стран представляет собой новый формат отношений, [направленных на] создание нового сильного мирового порядка, отличного от тех, которые существовали до сих пор и игнорировали интересы малых стран, в частности, Ливии. Мы строим новый мир, где будет воплощена коллективная воля народов и будет плодотворно развиваться экономическое, торговое, промышленное сотрудничество. И это будет мир завтрашнего дня, мир будущего», — сказал он, выступая на открытии форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Министр выразил уверенность, что Россия и мусульманские страны смогут образовать очень влиятельный и крепкий политический союз, который позволит «покончить с миропорядком, который основывался на эксплуатации».

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