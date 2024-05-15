В ВОЗ призвали к сокращению потребления соли в Европе

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются преобладающей причиной инвалидности и преждевременной смертности в Европейском регионе. Европейское региональное бюро (ЕРБ) ВОЗ особо отмечает опасность повышенного потребления соли и неконтролируемой гипертонии, говорится в пресс-релизе организации.

По ее данным, ежегодно на ССЗ приходится 42,5% летальных исходов, или 10 тыс. смертей ежедневно. Смертность от этих заболеваний среди мужчин почти в 2,5 раз выше, чем среди женщин, а вероятность ранней смерти (в 30-69 лет) в пять раз выше в Восточной Европе и Центральной Азии, чем в Западной Европе. На гипертонию в Европейском регионе приходится почти четверть всех смертельных случаев и 13% инвалидностей, распространенность этого заболевания в Европе самая высокая в мире. Как правило, она бессимптомна и, будучи бесконтрольной, способна вызвать разрушительные последствия, такие как инфаркт и инсульт.

Как отмечается в докладе «Борьба с солью и гипертонией» (Action on salt and hypertension), большинство жителей Европы потребляют слишком много соли, а каждый третий в возрасте 30-79 лет страдает гипертонией, что имеет взаимосвязь, поскольку большое количество соли в организме вызывает повышенное давление, которое, в свою очередь, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эксперты призывают применять комплексный подход к вопросу сокращения потребления соли и улучшения диагностики и контроля гипертонии в целях защиты здоровья населения.

«ССЗ и гипертония в высокой степени предотвратимы и подконтрольны, — считает глава ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге. — Четыре миллиона — колоссальная цифра — это то количество смертей, которое вызывают каждый год сердечно-сосудистые заболевания, в основном у мужчин, особенно в восточной части нашего региона ВОЗ. Это факты, но это также и то, что мы можем изменить. <…> Реализация политики, нацеленной на сокращение потребления соли на 25%, могла бы, по оценкам, спасти к 2030 году 900 тыс. жизней».