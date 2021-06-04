На базе медицинского центра ГАЗ открылось рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики

17:02

Фото пресс-службы Группы ГАЗ

Центр медицинской профилактики ГАЗ открыл рентгенологическое отделение высокотехнологичной диагностики, оснащенное компьютерным и магнитно-резонансным томографами нового поколения. Отделение создано по инициативе руководства «Группы ГАЗ». На протяжении многих лет при поддержке общественного деятелямашиностроительный холдинг целенаправленно инвестирует в программы, направленные на комплексное сохранение здоровья сотрудников. Инвестиции в диагностическое отделение составили свыше 250 млн руб.

На закупку и монтаж оборудования, специальную подготовку помещений под установку аппаратов КТ и МРТ компания направила свыше 250 млн руб. Компьютерный томограф SOMATOM Definition Edge решает широкий спектр диагностических задач в хирургии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, онкологии и др. КТ в конфигурации 128 срезов имеет сверхвысокое разрешение – от 0,1 до 0,4 мм. Такой шаг сканирования выявляет малейшие нарушения структур организма на самых ранних стадиях болезни, что позволяет поставить точный диагноз, своевременно начать лечение. Система также позволяет визуализировать мельчайшие анатомические объекты для 2D/3D/4D реконструкций.

Для МРТ-исследований установлен томограф экспертного класса MAGNETOM SKYRA с напряженностью магнитного поля 3,0 Тл, предназначенный для высокоточной диагностики самых разных заболеваний: онкологических, заболеваний сердечно-сосудистой системы, рассеянного склероза, болезней суставов, травм и др. Исследование на мощном современном томографе сокращает время нахождения пациента в магнитном поле аппарата до минимума – с 40-60 минут до 20 минут. Другие преимущества томографа нового поколения – высокое качество изображения и детальная визуализация – дают возможность обнаружить патологические очаги диаметром всего 1-2 мм.

Коллектив нового отделения – это высококвалифицированные медицинские специалисты с большим опытом работы.

В церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. «Открытие на базе лечебно-профилактического учреждения ГАЗа нового современного лучевого центра говорит о том, что для компании крайне важно здоровье сотрудников. И вся медицина региона получила сегодня мощный подарок от ГАЗа, – отметил он. – Центр оснащен ультрасовременным оборудованием, аналогов которому нет в Нижегородской области и практически нет в стране. Такое оборудование очень востребовано – исследования, проведенные здесь, будут максимально точными. Сфера их применения очень широка: это и исследования легких, и весь спектр исследований нейрохирургических патологий. Благодарю «Группу ГАЗ» за то, что компания очень много делает для системы здравоохранения Нижегородской области, мы были вместе в период пандемии и продолжим сотрудничество в сфере сохранения здоровья нижегородцев, особенно в сложных ситуациях, когда пациентам требуется высокотехнологичная помощь».

«Мы всегда уделяли повышенное внимание сохранению здоровья сотрудников, укрепляли материально-техническую базу лечебного учреждения ГАЗа, укомплектовывали медоборудованием, обновляли автопарк, – напомнил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – И это дало свои результаты в период пандемии, когда нам удалось поставить надежный заслон новой инфекции – вместе с медцентром ГАЗа мы оперативно внедрили противоэпидемиологические мероприятия на производстве, организовали постоянный мониторинг состояния здоровья работников, в этом году проводим вакцинацию сотрудников в своих прививочных пунктах».

«Пандемия многому нас всех научила, показала, насколько важно быстро ставить диагноз, и не только в отношении коронавируса, своевременно оказывать помощь, развертывать дополнительные медицинские услуги, – добавил он. – Поэтому мы взяли в свои руки не только профилактику и лечение заболеваний, но и диагностику – открыли собственную ПЦР-лабораторию и пошли дальше – закупили оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии, а сегодня открыли еще одно высокотехнологичное отделение, оснащенное мощными инновационными аппаратами для КТ и МРТ-диагностики. И такая квалифицированная медпомощь – в шаговой доступности от места работы».

«Лечебно-профилактическое учреждение ГАЗа стало настоящим крупным лечебно-диагностическим центром, в котором оказывается широкий спектр медицинских услуг, – сказала генеральный директор, главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова. – Благодаря заботе руководства «Группы ГАЗ» наша лечебная база укомплектована передовым оборудованием для диагностических исследований, лабораториями. Собственное отделение КТ- и МРТ-диагностики с помощью высокочувствительных методов позволит быстро, углубленно и комплексно определить состояние пациента и поставить точный диагноз, оперативно назначить способ лечения, предотвратить тяжелые последствия».