Законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 телеканалов готов к принятию во втором чтении

12:11 Источник: НГ-Online

Госдума возобновила обсуждение законопроекта, внесенного ещё в 2019 году. Тогда его раскритиковали участники рынка и Федеральная антимонопольная служба. Новая версия законопроекта внесена в повестку на 8 июня.



Ко второму чтению депутаты подготовили поправки о том, что транслировать 20 каналов в интернете обязаны лишь аудиовизуальные сервисы, которые определил Роскомнадзор. Среди них такие, как ivi, More.tv, Okko, Premier, Amediateka, «Кинопоиск» и др.

О планах стать уполномоченной организацией , которая будет отвечать за трансляцию 20 обязательных каналов на стримингах, заявляли «Витрина ТВ» (её совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа»») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Онлайн-кинотеатры не смогут вносить изменения в сетку вещания, добавлять свою рекламу и получать от телеканалов деньги за вещание — за этим будет следить уполномоченная организация.Роскомнадзор определится с её выбором к 1 октября 2021 года.



Обязательные для трансляции каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».



Вера Цветкова

