Законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 телеканалов готов к принятию во втором чтении
12:11 05.06.2021 Источник: НГ-Online
Ко второму чтению депутаты подготовили поправки о том, что транслировать 20 каналов в интернете обязаны лишь аудиовизуальные сервисы, которые определил Роскомнадзор. Среди них такие, как ivi, More.tv, Okko, Premier, Amediateka, «Кинопоиск» и др.
О планах стать уполномоченной организацией , которая будет отвечать за трансляцию 20 обязательных каналов на стримингах, заявляли «Витрина ТВ» (её совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа»») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Онлайн-кинотеатры не смогут вносить изменения в сетку вещания, добавлять свою рекламу и получать от телеканалов деньги за вещание — за этим будет следить уполномоченная организация.Роскомнадзор определится с её выбором к 1 октября 2021 года.
Обязательные для трансляции каналы: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Вера Цветкова
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