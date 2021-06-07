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РФ повысила активность разведки в Германии - Глава спецслужбы ФРГ

17:10 06.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ (выполняет функции контрразведки) Томас Хальденванг утверждает, что активность российской разведки в Федеративной Республике достигла уровня времен холодной войны.

"Мы замечаем, что Россия значительно повысила свою активность", - утверждал он в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вельт ам зонтаг". "Достигнутый сейчас уровень мы знали до сих пор только по времени холодной войны", - считает Хальденванг. Глава германской контрразведки считает, что методы Москвы якобы "становятся все грубее, а средства - все более жестокими". Хальденванг напомнил об убийстве гражданина Грузии в Берлине в 2019 году. Германская сторона считает РФ причастной к случившемуся, несмотря на то, что Россия неоднократно опровергала это.

Обвинения в шпионаже в адрес России часто звучат в Германии. В то же время конкретные доказательства при этом не приводятся.

Хальденванг также указал на то, что считает самой серьезной угрозой демократии и безопасности Германии, прежде всего, правый экстремизм. По его словам, спецслужбы ФРГ беспокоит то, что радикалы распространяют пропаганду своих взглядов в интернете.


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