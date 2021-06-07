Депутаты приглашены на встречу с Путиным 21 июня - источник в Думе

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться со всеми депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщил ТАСС источник в Госдуме.

"Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы", - отметил источник.