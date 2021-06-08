Система соцзащиты в РФ должна стать более современной и адресной - Путин
14:32 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать систему социальной защиты в страны более современной и адресной.
"Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты", - обратился глава государства к представителям социальных организаций, с которыми во вторник проводит встречу по видеосвязи.
По мнению Путина, необходимо "так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе".
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