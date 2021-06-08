Макрону дали пощечину во время общения с гражданами, два человека задержаны - ТВ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу. Об этом сообщил во вторник телеканал Бэ- эф-эм.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в коммуну Тен-Л'Эрмитаж подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина выкрикнул фразу, напоминавшую французский средневековый боевой клич, и ударил его по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

Президент Франции в рамках серии поездок по стране отправился во вторник в Дром, чтобы, в частности, выразить поддержку представителям гостиничного и ресторанного бизнеса. Следующие поездки запланированы позднее в этом месяце и в июле.

"Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - заявил на открывшемся вскоре после инцидента заседании нижней палаты парламента премьер-министр Жан Кастекс.

Это не первое подобное нападение на главу государства во Франции. Похожим образом один из участников встречи с президентом Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози в 2011 году ухватил главу государства за воротник пиджака, когда тот шел мимо металлического заграждения вдоль толпы. Нападавший получил полгода тюрьмы условно.