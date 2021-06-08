0
0
99
НОВОСТИ

Макрону дали пощечину во время общения с гражданами, два человека задержаны - ТВ

17:00 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу. Об этом сообщил во вторник телеканал Бэ- эф-эм.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в коммуну Тен-Л'Эрмитаж подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина выкрикнул фразу, напоминавшую французский средневековый боевой клич, и ударил его по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

Президент Франции в рамках серии поездок по стране отправился во вторник в Дром, чтобы, в частности, выразить поддержку представителям гостиничного и ресторанного бизнеса. Следующие поездки запланированы позднее в этом месяце и в июле.

"Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - заявил на открывшемся вскоре после инцидента заседании нижней палаты парламента премьер-министр Жан Кастекс.

Это не первое подобное нападение на главу государства во Франции. Похожим образом один из участников встречи с президентом Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози в 2011 году ухватил главу государства за воротник пиджака, когда тот шел мимо металлического заграждения вдоль толпы. Нападавший получил полгода тюрьмы условно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 08.06.2021
Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу
0
75
17:26 08.06.2021
Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах
0
96
17:12 08.06.2021
Суд отказался допрашивать Кудрявцева, в квартиру которого незаконно проникла Соболь
0
127
16:32 08.06.2021
Травмированные в Волжском подростки сами обстреляли друг друга из пневматики - ГУ МВД
0
191
16:00 08.06.2021
Россия отстает по производству мяса, молока и овощей на душу населения - комитет Госдумы
0
285
16:00 08.06.2021
Пашинян намерен устроить кадровую чистку госаппарата после досрочных выборов в Армении
0
221
15:32 08.06.2021
Земан пожелал белорусской оппозиции "победы в борьбе с последним европейским диктатором"
0
279
15:14 08.06.2021
Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров
0
277
15:12 08.06.2021
Советник Джонсона по нацбезопасности находится в Москве для переговоров - посольство в РФ
0
267
15:00 08.06.2021
Володин предложил закрепить в законе добровольность вакцинации от коронавируса
0
237

Возврат к списку