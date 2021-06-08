Судья в Нидерландах заявил что 8 человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты в день крушения "Боинга" в Донбассе
20:44 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек заявили, что видели или слышали запуск ракеты в день крушения "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 и разбившегося 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Об этом сообщила во вторник на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.
"Из 20 свидетелей 12 завили, что видели след от запуска ракеты, - отметила она. - Некоторые из них, а точнее восемь человек, заявили, что видели или слышали запуск ракеты и связали это со следом [от запуска] в воздухе".
"Что касается места запуска, то ряд свидетелей указал на направление к югу от Снежного, некоторые - в сторону Савур-могилы, а некоторые - на направление в сторону поселка Первомайский, который расположен между Снежным и Савур-могилой", - добавила Керстенс-Фокенс. Из этих восьми свидетелей, по словам судьи, трое заявили, что находились рядом с местом запуска ракеты с поля рядом с населенным пунктом Первомайский.
НОВОСТИ
- 21:00 08.06.2021
- Зеленский назвал форму футболистов сборной Украины "умеющей шокировать"
- 19:50 08.06.2021
- Россия будет одобрять запросы на изменение авиамаршрутов в облет Белоруссии - МИД РФ
- 19:45 08.06.2021
- Грушко: Зеленский саботирует выполнение Минских соглашений всеми силами...
- 19:33 08.06.2021
- Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ
- 19:16 08.06.2021
- Спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде в Токио не будет - МОК
- 18:49 08.06.2021
- Блинкен: Завершение строительства "Северного потока 2" - дело фактически решенное...
- 18:30 08.06.2021
- От системы SWIFT Россию отключать не будут
- 18:00 08.06.2021
- Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда
- 17:40 08.06.2021
- Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу
- 17:26 08.06.2021
- Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать