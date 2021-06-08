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Судья в Нидерландах заявил что 8 человек заявили, что видели или слышали пуск ракеты в день крушения "Боинга" в Донбассе

20:44 08.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек заявили, что видели или слышали запуск ракеты в день крушения "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 и разбившегося 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Об этом сообщила во вторник на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

"Из 20 свидетелей 12 завили, что видели след от запуска ракеты, - отметила она. - Некоторые из них, а точнее восемь человек, заявили, что видели или слышали запуск ракеты и связали это со следом [от запуска] в воздухе".

"Что касается места запуска, то ряд свидетелей указал на направление к югу от Снежного, некоторые - в сторону Савур-могилы, а некоторые - на направление в сторону поселка Первомайский, который расположен между Снежным и Савур-могилой", - добавила Керстенс-Фокенс. Из этих восьми свидетелей, по словам судьи, трое заявили, что находились рядом с местом запуска ракеты с поля рядом с населенным пунктом Первомайский.

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