Болгарский истребитель упал в Черное море
12:32 09.06.2021 Источник: Интерфакс
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии рухнул в ночь на среду во время выполнения учебной задачи над акваторией Черного моря в районе приморского города Шабла, сообщает болгарское национальное радио. Причина происшествия неизвестна.
Поиски пилота ведут два фрегата, минный тральщик, вертолеты и беспилотник.
Радио отмечает, что перед крушением пилот не сообщал о каких-либо проблемах.
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