0
0
16
НОВОСТИ

Болгарский истребитель упал в Черное море

12:32 09.06.2021 Источник: Интерфакс

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии рухнул в ночь на среду во время выполнения учебной задачи над акваторией Черного моря в районе приморского города Шабла, сообщает болгарское национальное радио. Причина происшествия неизвестна.

Поиски пилота ведут два фрегата, минный тральщик, вертолеты и беспилотник.

Радио отмечает, что перед крушением пилот не сообщал о каких-либо проблемах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:36 09.06.2021
Светлана Разворотнева: Считаю, что пенсионеры не должны платить за парковку
0
18
12:20 09.06.2021
Митрополит Иларион стал лауреатом госпремии в области искусства
0
56
12:05 09.06.2021
В Сочи в перестрелке убиты двое судебных приставов - источник
0
90
12:00 09.06.2021
В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
0
86
11:32 09.06.2021
В России выявили 10 407 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 7 марта
0
140
11:20 09.06.2021
Послы ЕС продлили без дискуссии ограничительные меры в отношении Крыма - источник
0
170
11:00 09.06.2021
Пожар в больнице в Рязани предварительно произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ - губернатор
0
162
10:32 09.06.2021
По подмосковным Мытищам бродит сбежавший от хозяина бурый медведь - СМИ
0
216
10:20 09.06.2021
Названо время завтрашнего солнечного затмения
0
254
10:05 09.06.2021
В Госдуме предложили ввести в России безусловный базовый доход
0
287

Возврат к списку