Болгарский истребитель упал в Черное море

12:32 Источник: Интерфакс

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии рухнул в ночь на среду во время выполнения учебной задачи над акваторией Черного моря в районе приморского города Шабла, сообщает болгарское национальное радио. Причина происшествия неизвестна.

Поиски пилота ведут два фрегата, минный тральщик, вертолеты и беспилотник.

Радио отмечает, что перед крушением пилот не сообщал о каких-либо проблемах.