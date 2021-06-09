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На усиление Центра кибербезопасности Дания готова выделить $ 82 млн

20:10 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании выделяет 500 млн крон (около 82 млн долларов) на усиление Центра кибербезопасности. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе Минобороны страны.

Как считают военные эксперты, осуществленные в последние годы несколько кибератак на Данию были продвинутыми и изощренными, поэтому киберзащита страны должна быть усилена.

"Кибератаки - это не то, что произойдет в будущем. Они здесь и они оказывают влияние на Данию, датские власти и компании. Хотя сегодня у нас хорошая киберзащита, мы должны подготовиться к вызовам будущего. Это требует большего количества и лучших инструментов. Не в последнюю очередь это требует высокого уровня компетентности по всей Дании", - приводятся в сообщении слова министр обороны Трине Брамсен.

Правительство, среди прочего, намерено инвестировать в постоянный набор квалифицированных кадров, более совершенное управление данными и усиление мер безопасности.


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