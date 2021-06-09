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Кудрин считает, что адресная поддержка эффективнее минимального гарантированного дохода

21:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адресная социальная поддержка эффективнее для граждан и экономнее для бюджета, чем так называемый минимальный гарантированный доход, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Что касается минимального гарантированного дохода, то тут надо понять, что именно мы подразумеваем. То есть каждый гражданин в стране уже с рождения имеет гарантию, что ниже какого-то определенного уровня дохода у него не будет. А как это будет реализовываться? Мы будем только нуждающимся давать? Или всем, как предполагалось в Швейцарии? И это будут и богатые, и бедные, состоятельные и средние, мы не будем делить на категории, каждый получит такой доход? Если минимальный доход не адресный, а всем - и богатым, и бедным, то не считаю это справедливым и нужным. Социальная адресная помощь более важна сейчас, она более эффективная и экономная", - сказал Кудрин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.

Большая часть социальной поддержки в России должна предоставляться адресно, считает Кудрин.

"Есть отдельные меры по борьбе с бедностью, а есть большие командные формы поддержки социального благополучия населения. Поэтому, когда мы говорим про борьбу с бедностью, как бы идет речь о том, что мы должны найти новые большие суммы, что правильно. Частично мы это уже сделали. Но мы также должны постепенно реструктурировать ту помощь, которая уже осуществляется в нашей стране, делая ее более адресной. Это сложнее", - добавил он.

По его мнению, в два раза снизить бедность за три- четыре года - это реализуемая задача "при разумных абсолютно доступных средствах для правительства". "Будем надеяться, что правительство представит такие предложения", - сказал Кудрин.

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