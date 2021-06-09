Кудрин считает, что адресная поддержка эффективнее минимального гарантированного дохода
21:20 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Что касается минимального гарантированного дохода, то тут надо понять, что именно мы подразумеваем. То есть каждый гражданин в стране уже с рождения имеет гарантию, что ниже какого-то определенного уровня дохода у него не будет. А как это будет реализовываться? Мы будем только нуждающимся давать? Или всем, как предполагалось в Швейцарии? И это будут и богатые, и бедные, состоятельные и средние, мы не будем делить на категории, каждый получит такой доход? Если минимальный доход не адресный, а всем - и богатым, и бедным, то не считаю это справедливым и нужным. Социальная адресная помощь более важна сейчас, она более эффективная и экономная", - сказал Кудрин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума.
Большая часть социальной поддержки в России должна предоставляться адресно, считает Кудрин.
"Есть отдельные меры по борьбе с бедностью, а есть большие командные формы поддержки социального благополучия населения. Поэтому, когда мы говорим про борьбу с бедностью, как бы идет речь о том, что мы должны найти новые большие суммы, что правильно. Частично мы это уже сделали. Но мы также должны постепенно реструктурировать ту помощь, которая уже осуществляется в нашей стране, делая ее более адресной. Это сложнее", - добавил он.
По его мнению, в два раза снизить бедность за три- четыре года - это реализуемая задача "при разумных абсолютно доступных средствах для правительства". "Будем надеяться, что правительство представит такие предложения", - сказал Кудрин.
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