США призвали Россию не объявлять экстремистскими мирные организации

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Россия не должна объявлять экстремистскими мирные организации и должна прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников, сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он осудил решение экстремистскими и ликвидированными Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, внесены Минюстом в реестр иноагентов) и штабы Навального.

«Мы призываем Россию прекратить злонамеренно объявлять "экстремистскими" не причастные к насилию организации, чтобы преследовать их, завершить репрессии против господина Навального и его сторонников и уважать международные обязательства по обеспечению прав человека и основных свобод»,— передаются слова господина Прайса на сайте Госдепартамента.

Решение по ФБК создает риск уголовного преследования его сторонников «за то, что те пользовались фундаментальными правами человека, гарантированными Конституцией России», а также ограничивает их участие в грядущих выборах в Госдуму, заявил представитель Госдепа США. Он сравнил действие суда с объявлением экстремистским «Свидетелей Иеговы». Коммерсантъ