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Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 100 млн своих граждан - фон дер Ляйен

11:05 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства ЕС полностью вакцинировали от коронавируса порядка 100 млн своих граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня.

"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения [сообщества] вакцинированы одной дозой", - заявила фон дер Ляйен.

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