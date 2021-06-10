Евросоюз полностью вакцинировал от коронавируса 100 млн своих граждан - фон дер Ляйен

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства ЕС полностью вакцинировали от коронавируса порядка 100 млн своих граждан. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Карбис-Бэй (Великобритания) в преддверии саммита Группы семи (G7), который пройдет 11-13 июня.

"Евросоюз уже полностью вакцинировал 100 млн своих граждан, и почти 50% взрослого населения [сообщества] вакцинированы одной дозой", - заявила фон дер Ляйен.