Китай принял закон о противодействии иностранным санкциям - ТВ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) КНР одобрил законопроект о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Акт был принят в ходе 29-й сессии Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва. Текст закона пока не был опубликован. Кроме него, парламентарии также приняли закон о цифровой безопасности, закон о гербовом сборе и ряд других актов.

8 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подтвердил намерение китайских властей рассмотреть законопроект о контрмерах в ответ на санкции США и других западных стран.

Ранее в этом году власти США и ряда государств Европы утвердили санкции против физических лиц и компаний Китая, причастных, по их мнению, к "преследованию уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Кроме того, Белый дом усилил санкционное давление на Пекин и Гонконг из-за принятия в этом специальном административном районе закона о национальной безопасности и реформы местной избирательной системы.