К 2030 году в России по полному циклу будут производиться 80% стратегически важных лекарств - Голикова
15:12 10.06.2021 Источник: Интерфакс
Через три-четыре года порядка 65% стратегически важных лекарств будет производиться в России по полному циклу, к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Минпромторга в четверг.
"В 2020 году мы обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых обеспечено на территории РФ по полному циклу. Мы определили их количество - 215. К середине 2020-х годов, то есть 2024-2025 годы, мы должны обеспечить от этого количества 65% производства по полному циклу. К 2030 году это должны быть уже 80% по полному циклу", - сказала Голикова.
Вице-премьер уточнила, что под этими лекарствами подразумеваются, в основном, обезболивающие, сердечно-сосудистые, онкологические препараты. "Они востребованы и сегодня предопределяют и заболеваемость, и смертность в РФ по этим заболеваниям. Они (заболевания) являются, как вы знаете, ведущими в структуре смертности в России", - отметила вице-премьер.
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