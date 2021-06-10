Баженов поддержал заморозку размера оплаты за проживание на курортах и в санаториях
19:03 10.06.2021
Необходимо заниматься госрегулированием стоимости размещения в отелях, заявил телеведущий Тимофей Баженов, комментируя слова вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой, которая направила главе Ростуризма письмо, сообщая, что количество дешевых вариантов размещения на отечественных курортах в июле сократилось почти в два раза, по сравнению с началом лета. «Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими неконтролируемому росту цен», – убежден Баженов. Как отмечает телеведущий, в 2020 году внутренний туризм сократился на 40%, по сравнению с 2019 годом, однако нынешним летом ситуация потенциально иная. Но из-за серьезного повышения стоимости проживания в курортных городах, количество отдыхающих внутри страны туристов так и не достигло показателей предшествующих лет.
По словам Баженова, Россия заинтересована в наращивании объемов внутреннего туризма. «Это позволяет отрасли динамично развиваться, выстраивая инфраструктуру в туристических регионах. Баланс между поступательным развитием и злоупотреблением свободным рынком и есть задача государственных органов», - уверен общественник. Ранее он выступил за принятие закона о социальной помощи россиянам при распространении пандемии и в случаях мировых экономических кризисов.
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