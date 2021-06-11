Россия прекратила применение меморандума с США об "открытой суше"
09:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши", в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", - говорится в документе.
"МИД России уведомит американскую сторону о принятом решении", - указывается в распоряжении.
16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции США против России, заявил, что Москва помимо прочих ответных мер денонсирует данный меморандум. Министр тогда напомнил, что в соответствии с документом определенным категориям дипломатов, рангом с советника и ниже, необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается выезжать за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генконсульство. По словам Лаврова, американцы "полностью игнорировали" требования договора, и впредь Москва будет подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке.
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