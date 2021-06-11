Израиль запретил продажу меха в модной индустрии

09:20 Источник: Эхо Москвы

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу меха в модной индустрии. Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль подписала соответствующие поправки в законодательство, они вступят в силу через полгода. По ее словам, использование кожи и меха животных во имя моды — аморально и ненужно. В правительстве Израиля надеются, что новые правила сделают израильский рынок более безопасным для окружающей среды и животных. Эхо Москвы