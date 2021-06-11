Байден подарил Джонсону велосипед

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден, прилетевший в английский городок Карбис-Бэй для участия в саммите Группы семи (G7), на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном подарил ему велосипед американского производства и шлем. Об этом в четверг сообщило агентство Пи-эй.

В свою очередь Джонсон, часто совершающий прогулки на велосипеде, вручил Байдену фотографию мурала, нарисованного в шотландском Эдинбурге в честь известного американского борца за права чернокожих Фредерика Дугласа (1817-1895). Это произведение монументальной живописи было выполнено художницей Росс Блэр, а сам снимок сделан американо- британским фотографом Мелиссой Хайтон. Отмечается, что Дуглас посещал Великобританию в 1840-е годы.

Как указало агентство, супруга главы Белого дома Джилл Байден, сопровождающая в поездке американского лидера, получила в подарок первое издание сборника рассказов "Яблоня" английской писательницы Дафны дю Морье (1907-1989). В свою очередь Кэрри Джонсон, чья свадьба с британским премьером состоялась 29 мая, стала обладательницей кожаной сумки-тоут, изготовленной женами военнослужащих США, и президентского шелкового шарфа.

Двусторонняя встреча Байдена и Джонсона состоялась в преддверии саммита G7, который пройдет в Карбис-Бэй на побережье полуострова Корнуолл в традиционном формате с 11 по 13 июня. Помимо руководителей стран "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), в нем должны принять участие глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году лидеры Австралии, Южной Кореи и ЮАР, а также новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо- Ивеале. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в связи с напряженной ситуацией с COVID-19 в республике будет участвовать в заседаниях в удаленном режиме.