Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами
12:46 11.06.2021
Жители Москвы могут высказаться о том, какие меры поддержки пенсионеров и инвалидов кажутся им наиболее важными в мегаполисе. Опрос на эту тему на московских улицах в проводил Центр защиты прав москвичей, которым руководит член Общественной палаты Светлана Разворотнева. По ее словам, уличный опрос – эффективный метод, позволяющий узнать мнение граждан в ходе личного общения. Горожанам предлагали оценить инициативы общественницы, связанные с людьми старшего возраста. Например, она предлагает сделать городские парковки бесплатными для пенсионеров и инвалидов, отменить практику регулярного подтверждения необратимой инвалидности, а так же изменить уголовное законодательство так, чтобы совершение преступлений против пенсионеров считалось отягчающим обстоятельством. Москвичам также дали возможность предложить собственные варианты. «Старшее поколение россиян - наиболее уязвимая группа населения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе. После подведения итогов анкетирования и основываясь на полученном результате, мы будем добиваться реализации наших предложений», - говорит Разворотнева.
Опрос на улицах проводился пять дней и завершился 10 июня, при этом сбор данных будет идти до 12 июня по телефону и в электронном формате. Горожане, которые хотят поддержать инициативы Разворотневой или высказать свое мнение могут позвонить в общественную приемную Центра защиты прав москвичей по телефону: 8 800 500 95 58 или прислать свои предложения по электронной почте c-pravmos@yandex.ru.
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