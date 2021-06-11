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Более 50% работников кол-центров в России считают, что их могут заменить роботы - опрос

16:32 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 50% сотрудников российских кол-центров считают, что цифровые операторы достигли такого технологического уровня, который позволяет этим роботам выполнять их профессиональные обязанности. Об этом свидетельствует исследование международного разработчика голосовых роботов Neuro.net, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Респондентами выступили более 1 тыс. специалистов кол- центров (центров телефонного обслуживания, служб поддержки, горячих линий, справочных служб, телефонных приемных) в городах-миллионниках России.

"На сегодняшний день всего 54% работников кол-центров считают, что роботы могут выполнять их профессиональные обязанности хотя бы частично - это на 9% меньше, чем годом ранее. Интересно, что молодые работники в возрасте от 18 до 24 лет более склонны считать, что роботы могут заменить их в будущем, чем сотрудники от 45 лет и старше (78% против 62%). Только 11% участников опроса уверены, что автоматическая голосовая система могла бы выполнять их работу полностью. Интересно, что каждый четвертый опрошенный в принципе не верит в эффективность цифровых операторов", - отмечается в исследовании.

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