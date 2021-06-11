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Путин подписал закон о запрете адвокатам использовать в тюрьмах записывающую технику

18:20 11.06.2021 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий адвокатам при посещении своих подзащитных проносить в колонию телефоны, камеры и диктофоны. Документ (217-ФЗ) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Вводимыми нормами адвокатам при оказании юридической помощи запрещается проносить в исправительные учреждения средства связи и любую технику, с помощью которой можно производить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

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