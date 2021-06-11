Пожарные в России получили право проверять документы граждан

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации

"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - говорится в документе. Указанные полномочия необходимы для осуществления дознавателями органов ГПН действий по оперативному установлению лиц виновных в возникновении пожаров.