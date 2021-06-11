Пожарные в России получили право проверять документы граждан
21:25 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС России наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации
"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности", - говорится в документе. Указанные полномочия необходимы для осуществления дознавателями органов ГПН действий по оперативному установлению лиц виновных в возникновении пожаров.
НОВОСТИ
- 22:30 11.06.2021
- Зеленский в июле собирается в США
- 22:15 11.06.2021
- Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков
- 22:00 11.06.2021
- ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
- 21:45 11.06.2021
- Отношения с России и Европы, похоже, будут деградировать и дальше, считает Чижов
- 20:30 11.06.2021
- Титов: Рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой
- 20:00 11.06.2021
- Минтруд предлагает разрешить отцам-одиночкам получить "материнский капитал"
- 19:45 11.06.2021
- Путин впервые примерно за три года дал интервью американскому ТВ
- 19:30 11.06.2021
- Естественная убыль населения России в 2020-м году вдвое превысила показатели 2019-го года - Росстат
- 19:01 11.06.2021
- В Кремле не против совместной пресс-конференции Путина и Байдена
- 18:30 11.06.2021
- Генсек НАТО считает, что альянсу нужна новая стратегия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать