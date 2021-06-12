Анатолий Вассерман предсказал России мощный экономический рывок
14:20 12.06.2021
Как полагает аналитик, десяти лет властям хватит для проведения существенных изменений в образовании и медицине, которые опять можно сделать качественными и бесплатными.
При этом Вассерман считает, что глобальных геополитических изменений на международной арене РФ опасаться не следует, поскольку в новом мировом порядке Россия будет играть ключевую роль.
Напомним, «Социализм 2.0» – это концепция социально-экономической системы с новой версией организации хозяйствования.ю, которая, как считает Вассерман, будет опираться на высокие технологии, а производство перейдет в общественную собственность.
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