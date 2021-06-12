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НОВОСТИ

Анатолий Вассерман предсказал России мощный экономический рывок

14:20 12.06.2021

Россия в ближайшее десятилетие накопит достаточно ресурсов для прорыва в экономике и запуска «Социализма 2.0», уверен известный участник интеллектуальных игр, аналитик Анатолий Вассерман. «Уверен, что, начиная с 2030 года, наша страна сможет восстановить утерянные с развалом Советского союза позиции, заявил он на онлайн-лекции посвящённой Дню России. - Несколько лет нам потребуется на то, чтобы выстроить правильную структуру государства и «Социализма 2.0». По мнению Вассермана, перемены приведут к тому, что в обозримом будущем производство окажется в общественной собственности и будет работать на благо всех граждан, а не узкого круга людей.

Как полагает аналитик, десяти лет властям хватит для проведения существенных изменений в образовании и медицине, которые опять можно сделать качественными и бесплатными.

При этом Вассерман считает, что глобальных геополитических изменений на международной арене РФ опасаться не следует, поскольку в новом мировом порядке Россия будет играть ключевую роль.

Напомним, «Социализм 2.0» – это  концепция социально-экономической системы с новой версией организации хозяйствования.ю, которая, как считает Вассерман, будет опираться на высокие технологии, а производство перейдет в общественную собственность.

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