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В Армению вернулись военнопленных, освобожденных Азербайджаном - Пашинян

20:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что 15 военных, которых в субботу выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись на родину.

"Только что мне сообщили, что 15 минут назад наши плененные братья пересекли границу Армении и вернулись на родину", - сообщил Пашинян, выступая в субботу перед своими сторонниками в городе Гавар.

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