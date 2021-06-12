В Армению вернулись военнопленных, освобожденных Азербайджаном - Пашинян

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что 15 военных, которых в субботу выдал Азербайджан в обмен на карты минных полей, пересекли границу Армении и вернулись на родину.



"Только что мне сообщили, что 15 минут назад наши плененные братья пересекли границу Армении и вернулись на родину", - сообщил Пашинян, выступая в субботу перед своими сторонниками в городе Гавар.



