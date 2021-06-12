В Армению вернулись военнопленных, освобожденных Азербайджаном - Пашинян
20:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Только что мне сообщили, что 15 минут назад наши плененные братья пересекли границу Армении и вернулись на родину", - сообщил Пашинян, выступая в субботу перед своими сторонниками в городе Гавар.
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