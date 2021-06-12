Во время саммита G7 в Корнуолле тысячи протестующих вышли на улицы

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи протестующих вышли на улицы английского Фалмута (графство Корнуолл), чтобы обратить внимание лидеров стран Группы семи (G7), собравшихся на саммите в соседнем городке Карбис-Бэй, на актуальные мировые проблемы. Об этом в субботу сообщило агентство Пи-эй.



По его данным, несколько тысяч людей приняли участие в акции, осуждающей военный переворот в Мьянме, который произошел в феврале текущего года. Кроме того, более 1 тыс. человек участвовали в демонстрации в поддержку жителей эфиопского штата Тыграй, где центральное правительство Эфиопии проводит военную операцию против сепаратистов.



Как отметило агентство, в субботу в Фалмуте, где расположен пресс-центр для освещающих саммит G7 журналистов, также прошли протесты с участием активистов природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") и организации Global Justice Now ("Глобальная справедливость сейчас"), которые потребовали от лидеров "семерки" гарантировать "справедливое распределение вакцин от коронавируса по всему миру".



