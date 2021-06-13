Глава ВОЗ считает, что надо обязательно раскрыть тайну происхождения COVID-19
09:00 13.06.2021 Источник: Интерфакс
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в рамах саммита G7 заявил, что нельзя исключать версию лабораторного происхождения COVID-19, обвинив Китай в недостаточной "прозрачности" на начальном этапе расследования проблемы.
По его словам, установить происхождение вируса следует "из уважения" к 175 млн заразившихся и 3,7 млн скончавшихся от связанных с ним заболеваний.
"Я думаю, что знать, откуда этот вирус произошел, следует из уважения, которого эти люди заслуживают, а также для того, чтобы мы могли предотвратить его повторение", - приводит Daily Mail слова Гебрейесуса.
"Каждая гипотеза должна быть открыта", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности утечки вируса из лаборатории.
Глава ВОЗ отметил, что на начальных этапах расследования со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества".
НОВОСТИ
- 09:45 13.06.2021
- Афганистан предлагает России более тесное сотрудничество
- 09:40 13.06.2021
- Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 13 июня, 2021
- 09:15 13.06.2021
- В НАТО, похоже, придумали, как начать снижение напряженности в отношениях с РФ
- 20:40 12.06.2021
- Китай предложил Белоруссии наладить производство вакцин против коронавируса - Ярошенко
- 20:30 12.06.2021
- Во время саммита G7 в Корнуолле тысячи протестующих вышли на улицы
- 20:20 12.06.2021
- После падения с электросамоката мэр Кисловодска госпитализирован в тяжелом состоянии
- 20:10 12.06.2021
- В Армению вернулись военнопленные, освобожденные Азербайджаном - Пашинян
- 19:10 12.06.2021
- По теме "Северного потока - 2" ФРГ и США "на правильном пути" - Меркель
- 18:10 12.06.2021
- В июне в Московском регионе вырос спрос на маски в 1,5 раза - Wildberries
- 18:00 12.06.2021
- В Оперштабе призвали москвичей вакцинироваться на выходных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать