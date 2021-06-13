Число новых заболевших COVID-19 в РФ растет с 8 июня, увеличиваясь каждый день

11:20 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 14 тыс. 723 случая, умерли за сутки 357 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 14 тыс. 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 373 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в России растет с 8 июня, увеличиваясь каждый день примерно на тысячу новых случаев: накануне в субботу было 13 тыс. 510 заболевших, что на 1 тыс.213 меньше, чем в воскресенье.

Данные соотносятся с серединой февраля, но в тот период наблюдался практически ежедневный спад числа выявлений.