Путин: Многие компании из США за уши вытаскивают с нашего рынка
11:40 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании из США хотят работать в России, но их "за уши вытаскивают" с российского рынка, и они уступают место конкурентам. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.
По его мнению, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики.
"Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - отметил Путин.
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