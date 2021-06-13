В Москве 13 июня ожидается ливень, гроза и усиление ветра - МЧС

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главное управление МЧС России по Москве предупреждает москвичей о ливневом дожде, грозе и сильном ветре до 15 м/с в течение дня воскресенья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 июня в Москве ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.