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Байден высказал свою точку зрения по поводу пресс-конференции после встречи с Путиным

18:10 13.06.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден считает, что будет правильно, если он и российский лидер Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам их встречи в Женеве 16 июня.

"Он может сказать, о чем, по его словам, была встреча, и я скажу, о чем, на мой взгляд, была встреча. Вот, как я думаю, это должно пройти", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в воскресенье.

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