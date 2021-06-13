Байден высказал свою точку зрения по поводу пресс-конференции после встречи с Путиным
18:10 13.06.2021 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден считает, что будет правильно, если он и российский лидер Владимир Путин проведут отдельные пресс-конференции по итогам их встречи в Женеве 16 июня.
"Он может сказать, о чем, по его словам, была встреча, и я скажу, о чем, на мой взгляд, была встреча. Вот, как я думаю, это должно пройти", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в воскресенье.
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