В отношении Китая и Южной Кореи начато антидемпинговое расследование - Киодо

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии начало расследование в отношении Китая и Южной Кореи на предмет экспорта стальной проволоки по заведомо низким ценам. Об этом сообщило в понедельник агентство Киодо.



Японское торговое ведомство и министерство финансов в ходе расследования должны будут определить, вводить ли антидемпинговые пошлины на импорт горячеоцинкованной стали из указанных стран. Этот вид сырья в основном используется для производства заборов и других изделий на основе проволочной сетки.



Разбирательство началось в связи с поступившим в марте запросом от четырех японских производителей стальной проволоки, чья продукция занимает около половины рынка в стране. Они полагают, что их китайские и южнокорейские конкуренты специально занижают цены на свою продукцию, поставляемую в Японию.



