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В отношении Китая и Южной Кореи начато антидемпинговое расследование - Киодо

10:30 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии начало расследование в отношении Китая и Южной Кореи на предмет экспорта стальной проволоки по заведомо низким ценам. Об этом сообщило в понедельник агентство Киодо.

Японское торговое ведомство и министерство финансов в ходе расследования должны будут определить, вводить ли антидемпинговые пошлины на импорт горячеоцинкованной стали из указанных стран. Этот вид сырья в основном используется для производства заборов и других изделий на основе проволочной сетки.

Разбирательство началось в связи с поступившим в марте запросом от четырех японских производителей стальной проволоки, чья продукция занимает около половины рынка в стране. Они полагают, что их китайские и южнокорейские конкуренты специально занижают цены на свою продукцию, поставляемую в Японию.

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