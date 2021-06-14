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Тела 25 мигрантов обнаружены у берегов Йемена после крушения судна

15:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать пять тел обнаружено у берегов Йемена после крушения лодки, которая перевозила нелегальных мигрантов из Африки. Об этом в понедельник сообщила газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

Ранее телеканал "Скай ньюс - Арабия" информировал, что судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена.

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