Тела 25 мигрантов обнаружены у берегов Йемена после крушения судна

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать пять тел обнаружено у берегов Йемена после крушения лодки, которая перевозила нелегальных мигрантов из Африки. Об этом в понедельник сообщила газета "Аш-Шарк аль-Аусат".



Ранее телеканал "Скай ньюс - Арабия" информировал, что судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена.



