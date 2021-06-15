Байден назвал Путина достойным соперником
09:00 15.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В преддверии встречи с Владимиром Путиным Джо Байден назвал его достойным соперником. Американский лидер отметил, что российский президент — умный и жёсткий политик.
По словам Байдена, встреча с Владимиром Путиным сейчас «соответствует» моменту. По его мнению, «проведение саммита своевременно».
Байден ушёл от прямого ответа на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Однако, отметил президент, сделав такое заявление ранее, он говорил честно.
Ранее американский лидер дал интервью телеканалу АВС. Во время беседы Джо Байден заявил, что «Путин должен заплатить за вмешательство в выборы». На просьбу журналиста уточнить, считает ли президент США главу российского государства убийцей, Байден ответил: «Ммм… хмм… я считаю».
Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Говорит Москва
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