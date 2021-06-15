Российские миллионеры существенно увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
09:32 15.06.2021 Источник: РБК
Среди российских ультрахайнетов (от англ. ultra high net worth inpidual — те, у кого размер чистых активов превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства) спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 года увеличился на 50%. Об этом говорится в результатах исследования международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у РБК).
Аналитики отмечают стремительное восстановление спроса на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян. «Весной количество запросов на приобретение недвижимости в Лондоне выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном наши клиенты выбирают квартиры в элитном сегменте с целью переезда, для себя или детей», — сообщила региональный директор Knight Frank Марина Шалаева.
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