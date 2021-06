NBC дословно трактовала цитату из "Золотого теленка" в интервью Путина

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская телекомпания Эн- би-си, которой президент РФ Владимир Путин дал интервью в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом, остановилась на дословной трактовке большинства цитат и фразеологизмов, использовавшихся российским лидером в беседе с журналистом. Об этом свидетельствует опубликованная телекомпанией в понедельник полная стенограмма беседы.

Например, когда Путин, говоря о внутренней политике США, где есть свои проблемы, использовал пословицу "нечего на зеркало пенять, когда рожа крива", американцы трактовали ее буквально - don't be mad at the mirror if you are ugly.

Другие цитаты из хорошо известных в России произведений тоже приводятся в дословном переводе и даже без кавычек, которые могли бы продемонстрировать понимание журналистами Эн-би-си контекста. Буквально переведены, в частности, слова "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" - цитата из "Золотого теленка". Фразу "обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер, чтобы остановить поток жалоб Михаила Паниковского, повторяющего, что его не любят девушки.

Путин использует это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. В переводе у Эн-би-си получилось you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Каких-либо пояснений о том, что это за организация, телекомпания привести не пытается.

В другом месте, когда журналист Кир Симмонс пересказывал слова Байдена об их предыдущей встрече (тогда хозяин Белого дома якобы сказал российскому президенту, что не увидел у него в глазах души), Путин ответил, что такого разговора не помнит. Когда же репортер попытался настаивать, добиваясь ответа, Путин использовал фразу "что- то с памятью моей стало" из песни "За того парня", которая звучит в фильмах "Минута молчания" и "В бой идут одни "старики". Ее привели опять же без кавычек - something wrong with my memory.

Впрочем, большинство тех, кто смотрел интервью в американской версии, то есть с заглушающим русскую речь переводом на английский язык, просто не имело возможности самостоятельно оценить результат труда переводчиков в полной мере: телекомпания выдавала беседу частями, убирая отдельные фразы, которые, по ее мнению, не были важны. "Лига сексуальных реформ" осталась только в полной стенограмме. Лишь позднее телекомпания обещала показать версию встречи без купюр. С экрана прозвучала только фраза, что "не стоит злиться на зеркало, если сам уродлив": ее взял для заголовков своих статей об интервью ряд западных СМИ.