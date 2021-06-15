В Москве выявили 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 805 против 6 590 днем ранее, до 1 248 112. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%.

За сутки в Москве зарегистрировали 71 смерть из-за коронавируса (против 72 днем ранее). Всего с начала пандемии в городе умерли 21 050 заболевших, следует из сообщений штаба.