В Москве выявили 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
11:30 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 805 против 6 590 днем ранее, до 1 248 112. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%.
За сутки в Москве зарегистрировали 71 смерть из-за коронавируса (против 72 днем ранее). Всего с начала пандемии в городе умерли 21 050 заболевших, следует из сообщений штаба.
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