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НОВОСТИ

Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с перерывами - Песков

13:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительность саммита РФ - США в Женеве 16 июня, как планируется, составит примерно 4-5 часов с учетом перерывов. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Переговоры] рассчитаны на 4-5 часов, с перерывами и сменой форматов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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