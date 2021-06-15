Доктор Румянцев: Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 млн человек в год

19:03

Для россиян нужно разработать и принять специальные комплексные программы санаторно-курортного лечения, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Как заявил доктор на церемонии открытия XX Всероссийского форума «Здравница-2021», помочь в этом может особая госструктура, которая управляла бы санаторно-курортным движением. «Сегодня в России от рака выздоравливает 82% детей, - обратил внимание Румянцев. - Эта цифра была бы невозможной без полноценной реабилитации, которая в обязательном порядке следует за лечением. В Центре им. Д. Рогачева работает Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле», где проходят восстановление наши пациенты. В то же время в России санаторно-курортное лечение и реабилитология сталкивается с проблемами, которые необходимо решить. Необходимо принять на федеральном уровне специальные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения».

По мнению онколога, тема комплексной реабилитации в России должна быть вынесена на самый высокий уровень, а потому необходимы серьезные изменения в законодательстве, позволяющие предоставить путевки в санатории максимальному количеству граждан, особенно пенсионерам. Как заявил Румянцев, для всех категорий граждан — детей, пенсионеров и работающих — должны работать свои программы санаторно-курортного лечения, которые бы разрабатывал особая структура, управляющая санитарно-курортным движением. «Ежегодно Москва выделяет около 300 тысяч путевок для своих жителей. Поскольку население Москвы составляет примерно 10% от населения всей России, то в масштабах страны нам нужно 3 млн путевок каждый год, чтобы обеспечить потребность в санаторно-курортном лечении пенсионеров, детей с родителями и работающего населения», — уверен онколог.