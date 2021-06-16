Пекин не потерпит иностранного вмешательства в дела, связанные с Тайванем - чиновник КНР

10:20 Источник: Интерфакс

Представитель Канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Ма Сяогуан предупредил, что Пекин не потерпит иностранного вмешательства в дела, связанные с Тайванем.

"Мы никогда не потерпим попыток добиться независимости или бессмысленного вмешательства в тайваньский вопрос со стороны иностранных сил, поэтому мы должны дать решительный ответ на эти акты сговора", - сказал чиновник на брифинге, обвинив в нагнетании напряженности тайваньскую сторону.

Накануне администрация Тайваня сообщила, что 28 самолетов ВВС Китая, включая истребители, способные нести ядерное оружие, были зафиксированы в зоне идентификации ПВО Тайваня.

Наблюдатели связали этот факт с тем, что лидеры "большой семерки" в воскресном совместном заявлении по итогам саммита обвинили Китай в ряде проблем и подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе".

СМИ обратили внимание, что действия китайских ВВС совпали также с заявлением США о том, что авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" вошла в спорное Южно-Китайское море.

"Ударная группировка не вступала к в контакт ни с одним китайским военным самолетом", - заявил представитель группировки.