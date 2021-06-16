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НОВОСТИ

Собянин рассказал о предвыборной программе партии "Единая Россия"

11:43 16.06.2021

Программа развития Москвы, предложенная партией «Единая Россия», учитывает интересы всех москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Один из главных уроков последних лет заключается в том, что только вместе можно справиться с бедой, пришедшей в наш дом, и добиться успехов в созидательном труде. Вместе с партией «Единая Россия» мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортной, счастливой и безопасной для каждого жителя столицы», - написал градоначальник в своем блоге.

«Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы. Все мы хотим жить в сильной, справедливой и счастливой стране!» - уверен мэр, по словам которого в новой предвыборной программе ЕР нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. «Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду. Вместе мы сделаем Москву лучшим городом Земли для всех поколений москвичей!» - пишет Собянин.

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