Подмосковье стало лидером среди регионов по экспорту мяса

15:55

Московская область поднялась по итогу I квартала 2021 года на первое место в рейтинге экспортеров мяса из России. Регион предоставил на мировой рынок мясной продукции на 46,5 млн долл., сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Московская область вышла в лидеры в России по экспорту мяса и субпродуктов по итогам I квартала текущего года. В натуральном выражении экспорт мясной продукции увеличился и составил 19,24 тыс. т. Мы увеличили экспорт мясной продукции относительно аналогичного периода прошлого года почти в два раза, продали на 46,5 млн долл.», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в первом квартале текущего года Московская область экспортировала мясо птицы на 21,64 млн долл., говядины – на 21,47 млн долл., свинины – на 3,31 млн долл. «Основным импортером подмосковной мясной продукции стал Китай. Экспорт куриных субпродуктов в КНР – 9,46 тыс. т, за I квартал 2021 года составил 29,7 млн долл.», – добавил Сергей Воскресенский.