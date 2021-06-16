В Кузьминках приступают к демонтажу систем наружного теплоснабжения

17:38

В московском районе Кузьминки начали готовиться к демонтажу систем наружного теплоснабжения – байпасов. Этого добивались местные гражданские активисты при поддержке депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого. Как уже сообщала «НГ», проблема была актуальна уже несколько лет. Байпасы были установлены во дворах многоэтажек еще при их строительстве, поскольку необходимо было максимально быстро заселить дома. Хотя трубы планировалось вскоре вывести под землю, срок проведения этой операции постоянно переносился.

Байпасы доставляли немало неудобство жителям района – они мешали передвигаться маломобильным гражданам, а так же портили эстетический вид Кузьминок. В районе насчитывается 10 байпасов протяженностью 1,5 километра. Инициативная группа горожан обращалась в разные инстанции с просьбой убрать коммуникации из дворов, однако прогресса не было до подключения к процессу депутата Петра Толстого. «Нельзя отмахиваться от проблем, которые беспокоят людей. Ситуация ясна, будем принимать меры», – комментировал вице-спикер Госдумы. Как отмечают горожане, во дворы уже прибыла спецтехника, планируется, что в скором времени трубы демонтируют, а потом они будут перенесены под землю.